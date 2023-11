Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall am Sportplatz Aach

Trier OT Pallien / Sportplatz SV Aach 1930 e.V. (ots)

Am 04.11.2023, zwischen 11:15 Uhr und 13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Sportplatz SV Aach 1930 e.V. zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte scheinbar ein ausparkendes Fahrzeug mit einem geparkten PKW (Toyota Verso). Am Toyota entstand ein Schaden am Fahrzeugheck. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im unteren vierstelligen Bereich liegen. Das verursachende Fahrzeug verließ die Unfallstelle, ohne dass die Personalien des Fahrzeugführers und die Fahrzeugdaten an den Geschädigten übergeben wurden. Als Unfallverursacher könnte ein Angehöriger / eine Begleitperson von Spielern einer Fußballmannschaft in Fragen kommen, die zur Unfallzeit auf dem Sportplatz einen Jugend-Spieltag ausrichteten.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergange nimmt die Polizeiinspektion Schweich, unter 06502 9157-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell