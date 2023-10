Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (477/2023) Schwerer Verkehrsunfall im Innenstadtbereich von Göttingen

Göttingen; Bürgerstraße / Bunsenstraße; Sonntag, 01.10.2023, 00:06 Uhr;

Göttingen (sm) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf der Bürgerstraße in Göttingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Fahrzeugführer beider Fahrzeuge wurden bei diesem schweren Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwerstverletzt. Aktuell ist die Fahrbahn der Bürgerstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Rettungskräfte sind aktuell noch vor Ort.

Der Bereich der Unfallstelle sollte weit umfahren werden.

