POL-GÖ: (476/2023) Unbekannter Lkw touchiert die sich senkende Bahnschranke in Friedland - Verursacher flüchtig, Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Friedland, Witzenhäuser Straße, Bahnübergang am Stellwerk Dienstag, 26. September 2023, gegen 17:25 Uhr

FRIEDLAND (lg) - Am vergangenen Dienstag (26.09.23) hat eine unbekannte, grüne Sattelzugmaschine mit Auflieger, die orangefarbenen Blinklichter, der sich senkenden Schrankenbäume am Bahnübergang in Friedland (Landkreis Göttingen), missachtet und die Bahnschranke beim Umfahren beschädigt.

Der flüchtige Sattelzug soll die Witzenhäuser Straße in Richtung Groß Schneen befahren haben, als sich die Bahnschranken senkten. Durch den Zusammenstoß ist die touchierte Schranke aus der Verankerung gebrochen und der dazugehörige Unterlaufschutz, ebenso wie die Schranke selbst, stark verbogen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug mitteilen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedland unter Telefon 05504- 949820 zu melden.

