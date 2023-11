Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Einbruchsdiebstähle in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 01.11.23 und Montag, dem 06.11.23, kam es in Hermeskeil zu drei Einbruchdiebstählen. Ein an der L 151 in Richtung Nonnweiler gelegenes Schützenhaus wurde zwischen Mittwoch und Samstag, 04.11.23, angegangen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen machten die Täter dort keine Beute, es kam lediglich zu Sachschäden. Das Hermeskeiler Hallenbad wurde im Zeitraum Sonntag, 05.11.23, bis Montag, 06.11.23, aufgesucht. Hier machten die bislang unbekannten Täter Beute in Höhe von insgesamt ca. viertausend Euro. Auch ein dort aufgestellter Münzautomat wurde aufgebrochen. Zur Tatausführung wurde ein Trennschneider benutzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Auch das angrenzende Restaurant wurde von den Einbrechern heimgesucht. Es wurden Bargeld und Lebensmittel erbeutet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem Gesamtschaden deutlich im fünfstelligen Bereich auszugehen.

Sachdienliche Hinwies werden gebeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0 oder per Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell