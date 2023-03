Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mann flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 21 Uhr in der Straße "Lingentalerhof"/L600. Eine 39-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die L600 in Fahrtrichtung Leimen als ungefähr auf Höhe der Einmündung zum Kastanienweg eine Katze die Straße kreuzte. Daraufhin verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit leicht, woraufhin ein hinter ihr fahrender Ford-Fahrer auffuhr. Als alle beteiligten ausgestiegen waren, nutzte der Ford-Fahrer einen unbeobachteten Moment und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Mercedes-Fahrerin, sowie ihr sich im Auto befindliches Kind wurden beide leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Der flüchtige Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre, schlank, rund 1,85m groß, kurzes, dunkelbraunes, welliges Haar. Der Mann fuhr einen dunklen Ford mit Heidelberger Kennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell