Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Streit unter Autofahrern eskaliert

Mannheim (ots)

Am Samstag kam es gegen 16.30 Uhr im Bereich der Straße 'Auf dem Sand' zu Streitigkeiten unter Autofahrern, die kurze Zeit später eskalierte. Da eine Autofahrerin augenscheinlich zu langsam fuhr, fühlte sich ein anderer Autofahrer in seinem zügigen Fortkommen genötigt und versuchte sie mit diversen Lichtkonzerten seines Scheinwerfers von der Fahrbahn zu verdrängen. Als dies nicht funktionierte, stieg er an der nächsten Ampel aus und beleidigte kurzerhand die Autofahrerin, die sich dies aber nicht gefallen ließ und ebenfalls ausstieg, um ihren Kontrahenten, der mittlerweile wieder bei offenem Fenster im Fahrzeug saß, anzuspucken. Der Fahrer stieg daraufhin nochmals aus und begann die Autofahrerin zu würgen. Anschließend führten die beiden Streithähne ihre Fahrt fort, bis zur nächsten Haltemöglichkeit. Hier stiegen sie erneut aus. Ein Angehöriger, der zuvor beleidigten und gewürgten Autofahrerin, wartete bereits mit einer Holzlatte auf den drängelnden Autofahrer und attackierte diesen damit. Hierbei verletzte sich der Autofahrer und sein Fahrzeug erlitt außerdem einen Sachschaden. Nicht genug, mischten sich nun noch zwei Zeugen ein, die sich ebenfalls körperlich beteiligten und es kam auch hier zu einem Schlagabtausch untereinander.

Letzten Endes konnten alle Streithähne durch mehrere Passanten getrennt und die Situation kurzzeitig, bis zum Eintreffen der Polizeistreifen, deeskaliert werden. Ob die beiden Autofahrer nun schneller an ihrem Ziel ankamen, ist fraglich.

Alle Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell