LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Im Zeitraum vom 09.06.2023 - 10.06.2023 wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt. Am Freitag, 17.40 Uhr, ergab der Wert bei dem 54-jährigen Fahrer eines Pkw mehr als 0,7 Promille. Der Mann wurde in der Schaalaer Chaussee in Rudolstadt kontrolliert. Ebenfalls am Freitag, gegen 18.20 Uhr, wurde mit dem 46-jährigen Fahrer ...

