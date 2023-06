Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verpuffung auf Firmengelände

Arnsbach/ Probstzella (ots)

Am Sonntagabend wurden mehrere Polizeikräfte sowie zahlreiche Feuerwehren zu einer Verpuffung auf einem Firmengelände in Arnsbach/ Probstzella entsandt. Durch Umstände im Zusammenhang mit der Herstellung von Bleischiefer kam es gegen 18:30 Uhr in einem Silo offensichtlich zu einem technischen Defekt, sodass es zu einem Druckaufbau mit anschließender Verpuffung kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Neben Polizeikräften waren zahlreiche Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. So waren seitens der Feuerwehr allein rund Einsatzfahrzeuge, u.a. aus Probstzella, Marktgölitz, Unterloquitz, Lehesten, Leutenberg, Steinsdorf, Gräfenthal und Ludwigsstadt, Kaulsdorf, Kleingeschwenda, Großkochberg, Schmiedefeld eingesetzt. Ebenfalls waren die Bergwacht Meuselwitz, das DRK Saalfeld, sowie mehrere Rettungs-bzw. Notarzteinheiten zugegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell