Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Samstagmorgen (19. August) konnten Polizisten in Troisdorf einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Gegen 05:55 Uhr hatte die Polizei eine Meldung über einen Einbruch in eine Firma an der Ölbergstraße erhalten. Ein Zeuge hatte ein eingeschlagenes Fenster am Firmengebäude entdeckt und auch verdächtige Geräusche gehört. Gemeinsam mit einem zweiten Zeugen habe man einen Mann gesehen, der sich mit einem Fahrrad entfernte. Einer der Zeugen folgte dem Verdächtigen, der dann jedoch auf dem Gelände einer anderen Firma in der Josef-Kitz-Straße verschwand. Durch mehrere Streifenwagen wurde das entsprechende Firmengelände umstellt. Als der Tatverdächtige die Polizisten erblickte, flüchtete er über diverse Zäune und reagierte nicht auf die verbalen Aufforderungen der Beamten. Diese folgten dem 40-Jährigen und konnten ihn schließlich auf einem Firmenparkplatz einholen und vorläufig festnehmen. Vermutlich drang der Festgenommene durch eine Scheibe, die er einschlug in die Firma in der Ölbergstraße ein. Dort durchsuchte er alle Räume einbruchstypisch, stellte sich Werkzeuge zur Mitnahme bereit und brach zwei Getränkeautomaten auf, um an das Münzgeld zu gelangen. Zu den Vorwürfen schwieg der Mann. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus Werkstätten. (Uhl)

