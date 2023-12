Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Rödinghausen (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (5.12.) löste die Alarmanlage einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße gegen 0.25 Uhr aus. Bereits auf dem Außengelände stellten die kurze Zeit später hinzukommenden Polizeibeamten fest, dass dort diverse Zigarettenschachteln verstreut lagen. Die Glasschiebetür wurde offensichtlich von dem oder den unbekannten Tätern gewaltsam aufgestemmt und an mehreren Stellen beschädigt. Rollladen, die zuvor heruntergelassen waren, wurden ebenfalls angegangen und gewaltsam aus der Halterung gerissen. Glaselemente, hinter denen sich Zigarettenschachteln befanden, lagen zerborsten auf dem Fußboden des Verkaufsraums. Nach einer ersten Durchsicht fehlen diverse Stangen Zigaretten aus dem Warenbestand der Tankstelle, der genaue Wert ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras der Tankstelle ist noch nicht abgeschlossen. Eine erste Fahndung im Nahbereich nach dem oder den bisher unbekannten Tätern verlief negativ. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Bruchmühlen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

