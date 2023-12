Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannter dringt in Bar ein

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber einer Bar an der Berliner Straße stellte am Freitag (1.12.) einen Einbruch fest: Eine neben der Eingangstür befindliche Scheibe war gebrochen. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras ging eine bisher unbekannte, männliche Person die Eingangstür gegen 4.28 Uhr an. Durch das rund 150 bis 200 cm große Loch, das der Mann in die Scheibe schlug, gelangte er ins Innere der Lokalität. Hier entwendete er eine Geldbörse, in der sich eine dreistellige Summe Bargeld befand, ehe er durch das Loch in der Scheibe in unbekannte Richtung flüchtete. Der Mann trug eine dunkle Jacke, deren Kapuze er weit ins Gesicht gezogen hatte sowie eine weiße Gesichtsmaske. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Herforder Innenstadt etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell