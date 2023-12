Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Opel überschlägt sich

Bünde (ots)

(jd) Eine 23-jährige Bünderin fuhr gestern (30.11.) mit ihrem Opel gegen 5.00 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Richtung Rödinghausen. Etwa auf Höhe der Straße Am Wiedholz verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass der Opel zunächst ins Schleudern geriet. Dann kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe es im angrenzenden Straßengraben auf dem Dach zum Liegen kam. Die 23-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt mittels eines Rettungswagens in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

