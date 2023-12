Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen Kupfer-Regenfallrohr - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Gestern (30.11.) bemerkte ein 74-jähriger Mann aus Kirchlengern eine Beschädigung an seinem Haus an der Lübbecker Straße. Bisher unbekannte Täter gingen ein Regenfallrohr an und versuchten offensichtlich, das Rohr gewaltsam aus der Verankerung zu reißen. Dies misslang jedoch und das aus Kupfer bestehende Fallrohr hielt der Gewalteinwirkung stand. Was der oder die unbekannten Täter von dem Diebstahl abgehalten hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Donnerstagnachmittag im Bereich der Lübbecker Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

