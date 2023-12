Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Aral-Tankstelle in Spenge - Personal mit Schusswaffe bedroht

Spenge (ots)

(sud) Am Freitag, den 01.12.2023 gegen 17:25 Uhr, betrat ein maskierter Täter die Aral-Tankstelle in Spenge an der Engerstraße. Der Täter bedrohte das dortige Personal mit einer Schusswaffe. Es wurde die Herausgabe von Bargeld gefordert. Durch das Tankstellenpersonal wurde Bargeld in dreistelliger Höhe herausgegeben. Nach Tatausführung flüchtete der Täter in Richtung Griesenbruchstraße. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter kann folgendermaßen beschreiben werden: ca. 1,85m, kräftige Statur, komplett schwarz gekleidet, Mütze, Schal bis unter die Nase. Hinweise zu dem Täter oder der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell