Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in Reihenhaus ein - Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten bisher unbekannte Tatverdächtige am Samstag (2.12.) das Haus einer 93-jährigen Herforderin in der Straße Schobeke. Die Frau hatte ihr Reihenhaus gegen 10.00 Uhr verlassen und kehrte am Abend, um etwa 21.30 Uhr zurück. In nahezu allen Räumen lag das Hab und Gut der Frau offensichtlich durchwühlt auf dem Fußboden. Nach einer ersten Durchsicht fehlt Schmuck, der sich in ihrem Schlafzimmer befand und der einen Wert im mindestens dreistelligen Bereich hat. Eine genau Aufstellung über das Diebesgut ist noch nicht abschlossen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die nach hinten gelegene Terrassentür mittels eines Werkzeugs und unter großer Gewalteinwirkung angingen, sodass diese geöffnet werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte mögliche Zeugen, die im Verlaufe des Samstags im Bereich rund um die Straße Schobeke etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

