Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Öffnungszeiten des Hauptzollamtes Aachen und der Zollämter Aachen, Düren und Heinsberg an den Karnevalstagen

Aachen (ots)

Das Hauptzollamt Aachen ist an Fettdonnerstag, den 16. Februar 2023 von 08:30 bis 11:00 Uhr geöffnet. Die Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg sind an diesem Tag wie gewohnt geöffnet.

Am Rosenmontag, den 20. Februar 2023 sind das Hauptzollamt Aachen und die Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg geschlossen.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell