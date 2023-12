Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer prallt in geparkten Pkw - 27-Jähriger schwer verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) In den Morgenstunden ereignete sich heute (4.12.) ein Verkehrsunfall auf der Bad Oeynhausener Straße. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 27-jähriger Löhner gegen 5.30 Uhr mit seinem Peugeot Kleinkraftrad in Richtung Kirchlengern. Aus bislang nicht geklärter Ursache stieß er mit seinem Roller auf Höhe der Bushaltestelle "Steinkuhle" gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai, der einem 40-jährigen Mann aus Wetter gehört. Der Rollerfahrer stürzte durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um den 27-Jährigen, der dann mittels eines Rettungswagens in ein nahegelenges Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell