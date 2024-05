Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl eines Aufsitzmähers

Pollhagen (ots)

(bae)In der Zeit zwischen dem 20.04.2024 und dem 24.04.2024 wurde in Pollhagen ein Aufsitzmäher entwendet. Dieser stand in einem Gartenhaus in der Sachsenhäger Straße. Bereits am 24.04.2024 stellte der 30-jährige Geschädigte fest, dass die Tür des Gartenhauses aufgehebelt worden war. Aus dem Gartenhaus wurde sein Akku-Aufsitzmäher mit vier Akkus entwendet. Es entstand ein Schaden von 3200 Euro. Erst am 25.05.2024 wurde durch den Geschädigten die Tat angezeigt. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Mähers geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell