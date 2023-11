POL-E: Essen: Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder aus Mehrfamilienhaus - Fotofahndung

Essen (ots) - 45149 E.-Haarzopf: Am Sonntagnachmittag (19. November) kam es an der Kreuzung Fulerumer Straße Ecke Hatzper Straße möglicherweise zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem unbekannten Mädchen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Essener mit seinem grauen Audi A4 die Fulerumer Straße in Fahrtrichtung Haarzopf. ...

