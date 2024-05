Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl von Baumaschinen

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 24.05 auf den 25.05.2024 wurde in Stadthagen eine Rüttelplatte entwendet. Die Rüttelplatte befand sich auf der Ladefläche eines Pritschenwagens und war nur mittels eines Spanngurtes gesichert. Das machte es den Dieben leicht. Der Pritschenwagen war in der Herminenstraße, in Höhe des dortigen Kindergartens abgestellt. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von 2500 Euro. Eine gleichartige Tat ereignet sich am Samstag 25.05.2024 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 08:45 Uhr. Hier wurde, ebenfalls von der offenen Ladenfläche eines Pritschenwagens, ein Grabenstampfer entwendet. Diesmal stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Wallstraße. Auch hier war die Baumaschine nicht gegen den Diebstahl besonders gesichert worden. Der Wert des Stampfers wird auf 2000 Euro beziffert.

Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

