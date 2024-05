Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Männern.

Lüdersfeld (ots)

cho / Am 25.05.2024, gegen 23:10 Uhr, kommt ein 43 jähriger Mann aus Auhagen mit seinem PKW Kia von der Straße Niederholz in Lüdersfeld ab und fährt auf einen, auf einem Hof abgestellten, Pferdeanhänger auf. Diesen schiebt er in einen weiteren PKW. Zudem beschädigen Trümmerteile einen dritten PKW und ein Garagentor. Anschließend fährt er frontal gegen einen Baum und kommt zum Stehen. Hierbei werden er und sein 48 jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der Beifahrer wird eingeklemmt und muss durch die FFW aus dem PKW befreit werden. Beide werden durch RTW in Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden wird auf über 90.000 Euro geschätzt.

Die Unfallursache ist noch unklar.

