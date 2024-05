Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Christian-Scherer-Straße - insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (02.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich auf der Christian-Scherer-Straße einen Auffahrunfall ereignet. Ein 39-jähriger Opel-Fahrer erkannt zu spät, dass sich aufgrund hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau bildete und prallte in das Heck eines vor ihm bereits stehenden VW Golf eines 19-Jährigen. An dem nicht mehr fahrbereiten Golf entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, der Schaden am Opel dürfte im Bereich von etwa 10.000 Euro liegen.

