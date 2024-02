Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weißer Sprinter gestohlen

Herscheid (ots)

Zwischen Freitagmittag und Mittwochmorgen wurde vom Gelände eines Kfz-Handels an der Straße Grünewald ein abgemeldeter weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Der Wagen mit Rundumleuchten im Front- und Heckbereich stand auf einem abgelegenen Schotterplatz. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg, Telefon 02391/9199-0. (cris)

