POL-PDKL: PKW in Vollbrand......

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Drei Einbrecher gehen in der Nacht von Sonntag auf Montag leer aus. Gegen 02:10 Uhr wird die Polizeiinspektion Kusel über einen Einbruchsalarm eines Supermarkts in der Rathausstraße informiert. Beim zeitnahen Eintreffen der Streifenwagenbesatzung können an einer Tür zur dortigen Bäckerei nur noch frische Hebelspuren festgestellt werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, versuchten sich mindestens drei Täter durch starke ...

mehr