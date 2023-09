Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230928-2-pdnms 230928.1 Kiel: Tag des Notrufs: Live-Aktion aus der Regionalleitstelle Kiel #polizei110

Neumünster / Kiel (ots)

Zum Tag des Notrufs beteiligen sich die Pressestellen der Polizeidirektionen Kiel und Neumünster und des Landespolizeiamtes an einer Aktion von Polizeibehörden aus ganz Deutschland. Diesen Sonntag (1.10.) posten wir ab 10:00 Uhr live aus der Einsatzleitstelle in Kiel und gewähren auf X (vormals Twitter) und Instagram Einblicke in die vielfältigen Einsätze, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in ihrem täglichen Streifendienst tagtäglich bewältigen.

Im Jahr 2021 fand am 1.Oktober erstmalig der bundesweite Tag des Polizeinotrufs statt. Bundesweit haben sich Polizeibehörden mit dem Hashtag #polizei110 daran beteiligt, über mehrere Stunden lang nahezu das gesamte Einsatzgeschehen auf Grundlage eingehender Notrufe zu posten, um damit die Bevölkerung für den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Notruf zu sensibilisieren.

Damit ist nach dem europäischen Tag des Notrufs für die Nummer 112 (Aktionstag: 1. Februar seit 2008) eine Informationslücke sinnvoll geschlossen. Schon bei der Auftaktaktion 2021 hat sich die Landespolizei Schleswig-Holstein beteiligt und aus der Regionalleitstelle Süd in Lübeck Einsätze getwittert. Im vergangenen Jahr wurde auf der Einsatzleitstelle in Elmshorn berichtet.

Für 8 Stunden nehmen wir Interessierte mit und berichten über nahezu alle Einsätze, die durch unsere Leitstelle an die Streifenwagen im Zuständigkeitsbereich (Kiel, Neumünster, Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde) weitergegeben werden. Manche Einsätze können wir nicht oder nur zeitversetzt melden, z.B. wenn wir Rücksicht auf Einsatztaktik nehmen oder personenbezogene Daten geschützt werden müssen.

Die Känale lauten @SH_Polizei auf X bzw. @polizei.sh auf Instagram. Der Hashtag lautet auf beiden Portalen #polizei110.

Interessierte Medienvertreter, die von vor Ort über den Einsatz berichten wollen, werden gebeten sich bis Freitag 14 Uhr unter der Telefonnummer 0431-1602010 anzumelden. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

