POL-NMS: 230927-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall auf der B 203 gesucht

Neumünster (ots) - Am 24.09.2023 gegen 20.00 Uhr kam es in der Schleusaubrücke in Neumünster zu einem Feuer im 3. OG eines Mehrfamilienhauses, dass Feuer konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden, Personen wurden hierbei nicht verletzt. Gegen 20.00 Uhr meldeten andere Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich einer Wohnung im dritten Stock. Vermutlich durch einen alten Baustellenstrahler wurde in ...

mehr