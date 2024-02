POL-PDKL: Unter Drogeneinfluss von der Straße abgekommen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitag gegen 07:00 Uhr kam es in der Langenwaldstraße in Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem Auto die Langenwaldstraße in Richtung Innenstadt, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit, gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen und ...

mehr