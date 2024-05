Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Hagenburg (ots)

(bae)Am 24.05.2024 wurde in der Polizeistation in Hagenburg eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Bereits am 23.05.2024 gegen 09:00 Uhr wurde der Mercedes des 47-jährigen Hagenburgers beschädigt. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Grundstück in der Straße Hopfengarten geparkt. Vermutlich wurde er durch einen dort rangierenden Pkw beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

