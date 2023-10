POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lünne (ots) - Am Samstag zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Rodelberg. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der ...

mehr