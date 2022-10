POL-HX: Mehr Körperverletzungsdelikte gegenüber der Oktoberwoche in 2021, dafür jedoch eine geringe Anzahl bei Eigentumsdelikten.

Nieheim (ots) - Durch den Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am frühen Sonntagabend, 09.10.2022, ein 49-jähriger Rennradfahrer, aus Bad Pyrmont, in Nieheim schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zuvor ist ein 59-jähriger Fahrer eines Volkswagen, aus Marienmünster, auf der L755 von Bredenborn nach Nieheim gefahren. Als er in das ...

mehr