Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Duo entwendet gewaltsam eine Blechkasse aus Selbstbedienungsladen - weitere Zeugen gesucht

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch um 16:15 Uhr aus einem Selbstbedienungsladen in der Hauptstraße eine verschlossene Blechkasse. Die Blechkasse war an einem Regalbrett verschraubt. Um die Kasse zu entwenden, riss das Duo die Kasse mitsamt dem Holzbrett heraus und flüchtete über die Hauptstraße in ein Feldgebiet und anschließend in Richtung eines Pflegeheims Richtung Eschelbronn. Durch den Eigentümer sowie zwei Zeugen wurde umgehend die Verfolgung aufgenommen. In einem Waldgebiet, kurz nach dem Pflegeheim, verloren die Beteiligten jedoch die Sicht zu den beiden Tätern.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 15-18 Jahre alt, schwarze kurze gelockte Haare, bekleidet mit heller/beiger Jacke

Täter 2: Männlich, Drei-Tage-Bart, eingefallenes Gesicht und trug eine dunkle Jacke

Durch einen der Zeugen konnte die Blechkasse aufgebrochen und entleert in einem Bach aufgefunden werden. Die Höhe des Diebstahls- sowie Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter der Tel.: 06223 / 9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell