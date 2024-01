Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In dem Zeitraum von Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochvormittag, 08 Uhr, wurde die Plastikheckscheibe eines in der Johannes-Hoffart-Straße abgestellten Alfa Romeo mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgeschlitzt. Nachdem die bislang unbekannte Täterschaft hiernach auf die Heckklappe stieg, konnte diese in das Innere des Fahrzeugs gelangen. Aus dem Alfa Romeo wurden dann eine Werkzeugkiste und ein alter CD-Player entwendet. Der Diebstahls- und Sachschaden belaufen sich auf circa 2.500 Euro.

Der Polizeiposten Neuostheim/Flughafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte unter der Telefonnummer 0621/ 4236638 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell