POL-PDPS: Mercedes Außenspiegel in der Landgrafenstraße beschädigt

Dahn (ots) - Die Polizeiinspektion Dahn verzeichnete am Montag, 04.12.2023 in ihrem Zuständigkeitsbereich sechs witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 55.000.- Euro. Bei zwei Unfällen und zwar in Bundenthal in der Bahnhofstraße und auf der Landesstraße 478 zwischen Rumbach und Bundenthal wurden drei Personen leicht verletzt. /pidn Kontaktdaten für ...

