POL-PDPS: Zweibrücken - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Pirmasens (ots) - Am Samstag, um 11:05 Uhr, wurde ein weißer Mercedes Transporter, Modell Vito, in Höhe Sonnenstraße 1 auf der linken Seite in Fahrtrichtung Höhmärtelstraße geparkt. Der Fahrer kehrte nach 5 Minuten zurück und fuhr weg. Erst am nächsten Tag bemerkte er die Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite, die nur von dem Stopp in der Sonnenstraße am Vortag stammen konnte. Der Verursacher dürfte in ...

mehr