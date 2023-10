POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß im Gegenverkehr

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (29.10.2023) in ein Mehrfamilienhaus in Beckum-Neubeckum eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr Zugang zu einer Wohnung im 2. OG in dem Haus an der Hauptstraße - anschließend flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

