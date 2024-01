POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer stürzt ohne gültigen Führerschein

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Polizeistreife aus Eberbach in der Heidelberger Straße in Schönbrunn eine 26-Jährige Audi-Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde augenscheinlich eine Beeinflussung von Drogen festgestellt, weshalb ein freiwilliger Urintest durchgeführt wurde. ...

mehr