Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf - Zeugen gesucht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:45 Uhr einen Zigarettenautomaten im Einmündungsbereich der Wilhelm-Herz-Straße/ Werner-Haas-Straße auf. Nachdem eine Zeugin durch die Aufbruchgeräusche aufmerksam geworden ist, sprach diese die Drei an. Die ergriffen sodann die Flucht mit einem unbekannten Fahrzeug in Fahrtrichtung des Kreisels am Südring.

Ob die Täter etwas entwendeten sowie die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, groß, schwarz gekleidet mit einer Sturmhaube und Hebelwerkzeug Täter 2: männlich, kleiner als Täter 1, er trug eine helle Jeansjacke mit hellem Innenfutter und eine dunkle Hose Täter 3: männlich, helle Kleidung

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Angaben zum Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell