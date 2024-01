Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versucht VW kurzzuschließen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstag um 04.35 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter die Zündung eines in der Hockenheimer Straße abgestellten VW kurzzuschließen. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangen konnte ist bislang unklar.

Die Besitzer des VW wurden rechtzeitig durch die Startgeräusche des Motors aufmerksam und konnten in dem vor ihrer Wohnung abgestellten VW den Unbekannten im Fahrzeug sitzend feststellen. Nachdem einer der Besitzer den Täter zur Rede stellen wollte, ergriff dieser in Richtung Werderstraße die Flucht. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, 20 - 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlank, er trug eine schwarze Kappe und einen hellgrauen Kapuzenpullover.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell