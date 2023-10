POL-OS: Bramsche: Polizeieinsatz im besetzten Waldstück - Durchsetzung der beschränkenden Verfügungen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem körperlichen Angriff auf drei Männer. Das Trio war gegen 1.20 Uhr zu Fuß in der Niedersachenstraße unterwegs, als sich plötzlich eine Personengruppe von circa sechs Unbekannten näherte. Die Fremden schlugen daraufhin ...

mehr