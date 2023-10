Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in der Niedersachsenstraße gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem körperlichen Angriff auf drei Männer. Das Trio war gegen 1.20 Uhr zu Fuß in der Niedersachenstraße unterwegs, als sich plötzlich eine Personengruppe von circa sechs Unbekannten näherte. Die Fremden schlugen daraufhin gemeinschaftlich auf die drei Freunde im Alter von 41, 43 (2x) ein und verletzten sie nicht unerheblich. Zwei der Opfer erlitten eine Platzwunde und mussten medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung des Marienhospitals. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der beschuldigten Personengruppe geben können.

Zur Beschreibung:

Die Täter trugen dunkle Kleidung (u.a. Lederjacken) und dunkles Haar.

Hinweise werden unter 0541/327-2115 oder -3103 entgegengenommen.

