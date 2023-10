Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Sachbeschädigung an Osnabrücker Tattoo-Studio - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagabend (18.15 Uhr) und Dienstagnacht (2.30 Uhr) ist es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer Sachbeschädigung an einem Tattoo-Studio gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die Schaufensterscheibe zu dem Gebäude am Kamp mit einem Ziegelstein eingeschlagen. Durch das entstandene Loch warf ein Unbekannter zwei Flaschen mit einem säurehaltigen Inhalt, die im gesamten Studio einen stark ätzenden Gestank herbeiführten. Ein Fußgänger wurde gegen 2.30 Uhr auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten informierten den Eigentümer und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Ein Einbruch in das Tattoo-Studio kann aufgrund der Größe des entstandenen Lochs in der Scheibe ausgeschlossen werden. Für eine Überprüfung der unbekannten Substanz zogen die Polizisten Kräfte der Berufsfeuerwehr hinzu. Inzwischen stellte sich heraus, dass es sich bei der Substanz um Buttersäure handelt. Ein Betreten der Räumlichkeiten ist derzeit nicht möglich. Ein Reinigungsfirma wurde bereits vom dem Betreiber beauftragt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht eindeutig beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zusatz: Es besteht keine Gefahr für Passanten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell