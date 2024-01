Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch beobachtete ein Zeuge, wie ein LKW um kurz nach 20:30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Rathenaustraße gegen einen Zaun fuhr und diesen teilweise umriss. Der Fahrer stieg aus und versuchte einen Pfosten wiederaufzurichten. Der Zeuge sprach den Unfallverursacher an und bat ihn auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Das tat der Mann jedoch nicht, sondern flüchtete mit seinem LKW in Richtung Autobahn. Eine Polizeistreife, die nach dem Fahrzeug fahndete, konnte den Lastwagen kurze Zeit später im Grasweg ausfindig machen und kontrollieren. Als die Streife mit dem Fahrer das Gespräch suchte, wurde schnell klar, warum der Mann zuvor geflohen war. Der 57-Fahrer stand ganz erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast 2,6 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Schaden am Zaun wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der 57-Jährige sich muss nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell