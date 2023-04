Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Unfall mit drei Verletzten

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Donnerstag (13.04.23) mit einem Anhänger an der Kreuzung B525/B474 zusammengestoßen. Gegen 11.50 Uhr war ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Dülmen samt Anhänger auf der B525 in Fahrtrichtung Münster unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Odenthal die Bundesstraße 474. Die Kreuzung der B525 wollte er auf Höhe der Milchwerke überqueren, um in Richtung Coesfelder Innenstadt weiterzufahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Mit Rettungswagen kamen die drei Insassen des Autos verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell