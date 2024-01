POL-MA: BAB 6 - Mannheim: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet; Renault prallt gegen Leitplanke - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In dem Zeitraum von Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochvormittag, 08 Uhr, wurde die Plastikheckscheibe eines in der Johannes-Hoffart-Straße abgestellten Alfa Romeo mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgeschlitzt. Nachdem die bislang unbekannte Täterschaft hiernach auf die Heckklappe stieg, konnte diese in das Innere des Fahrzeugs gelangen. Aus dem Alfa Romeo wurden dann eine Werkzeugkiste und ein ...

