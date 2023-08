POL-HH: 230828-2. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 26.08.2023, 04:15 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg Nachdem am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 19-Jähriger am Jungfernstieg mit einem Messer schwer verletzt worden war, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Polizei ...

mehr