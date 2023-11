Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulgebäude

Fulda (ots)

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (24.11.) und Montagmorgen (27.11.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Huberstraße ein. Die Täter beschädigten dazu ein Fenster und durchsuchten im Anschluss den dahinter liegenden Raum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch rund 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

