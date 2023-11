Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Am Sonntag den 26.11.2023, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 24 jährige Frau aus Morles mit ihrem Audi die L 3176 von Mackenzell kommend in Richtung Hünfeld. Etwa auf der Hälfte der Strecke versuchte ein Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr einen LKW zu überholen. Die Audifahrerin musste mit ihrem PKW nach rechts, in den dortigen Graben, ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden am Fahrzeug.

Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt ungebremst fort und entfernte sich.

Dieser Vorgang wurde von mindestens einem unabhängigen Zeugen beobachtet.

Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben und kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben, so wird er gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Skoluda

