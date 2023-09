Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Taschendiebe auf frischer Tat

Dortmund - Namborn (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag (24. September) nahmen Bundespolizisten in ziviler Kleidung in Dortmund zwei Personen auf frischer Tat fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl nicht bemerkt.

Gegen 11:45 Uhr befanden sich Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) am Dortmunder Hauptbahnhof, als ihnen ein 34-Jähriger und eine 45-Jährige auffielen. Das Duo schaute sich augenscheinlich nach Passanten um, welche Taschen oder Rucksäcke mit sich führten. Schließlich begaben sie sich getrennt voneinander zum Bahnsteig Gleis 11/ 16. Dort kundschafteten der rumänische und die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigen die Reisenden und ihr Gepäck aus. Wenige Minuten später betrat eine 87-Jährige den Bahnsteig und hielt sich bis zum Eintreffen ihres Zuges in einem Unterstand auf. Die beiden Tatverdächtigen beobachteten die Deutsche gezielt.

Als der ICE 229 in Richtung Wien über Lautsprecher angekündigt wurde, begab sich die ältere Frau zum Gleis 11. Die 45-jährige Frau folgte ihr daraufhin mit gewissem Abstand, während der 34-Jährige sich zunächst zur anderen Bahnsteigseite begab. Als die Frau aus Namborn schließlich in den Zug einstieg, folgte die Tatverdächtige ihr. Währenddessen griff diese mit beiden Händen in den Rucksack der älteren Dame. Kurz darauf verließ sie den Schnellzug wieder. Auf dem Bahnsteig wartete der 34-Jährige und gemeinsam begaben sie sich zügig über den Bahnsteig in Richtung Personentunnel.

Der Rucksack der Geschädigten war nun zum Teil geöffnet. Als ein Beamter die Frau daraufhin hinwies, bemerkte diese sofort das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Betroffene war sichtlich aufgelöst. Weitere Bundespolizisten hielten das Duo an und brachte diese zur Wache. Bei einer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte das Portemonnaie der 87-Jährigen sicher. Dieses konnte der Geschädigten noch vor Abfahrt des Zuges übergeben werden.

Die Beamten fertigten Lichtbilder und nahmen Fingerabdrücke von der 45-Jährigen. Den 34-Jährigen nahmen sie fest, da die Staatsanwaltschaft Bonn Untersuchungshaft aufgrund eines Wohnungseinbruchdiebstahls gegen ihn angeordnet hatte. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei Dortmund. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

Das Duo ist zudem dringend tatverdächtig, einen weiteren Taschendiebstahl ca. 1,5 Stunden zuvor begangen zu haben. Demnach sollen diese zwei Mobiltelefone aus der Jackentasche einer 26-Jährigen entwendet haben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell