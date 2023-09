Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl: Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots)

Am 24. September beging ein 45-Jähriger einen Ladendiebstahl in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof. Ein Streifenteam der Bundespolizei nahm den Dieb zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig fest.

Gestern um ca. 14:35 Uhr, steckte sich ein weißrussischer Staatsangehöriger ein Parfüm im Wert von 89 EUR in seine Hosentasche und verließ die Filiale ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und verständigte die Einsatzkräfte der Bundespolizei, die den Beschuldigten in der Vorhalle des Kölner Hauptbahnhofes kontrollierten und vorläufig festnahmen. Dabei sicherten die Uniformierten das Stehlgut und gaben es dem Parfümgeschäft zurück. Im Rahmen eines schnellen Verfahrens führen sie den Mann am heutigen Tag zur Entscheidung einem Haftrichter vor.

