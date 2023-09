Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Bereits am 22.09.2023 um 15:00 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 39-jährigen Polen als Fahrer eines Mercedes-Benz mit dänischer Zulassung auf der Kölner Straße in Kaldenkirchen. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass die Person durch das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Grund der Ausschreibung war eine Verurteilung aus dem Jahr 2020 vom Amtsgericht Pasewalk wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Hiernach hatte der Mann noch eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro zu bezahlen. Der Gesuchte wurde verhaftet und zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Durch Zahlung der Geldstrafe plus Nebenkosten in Höhe von 2475 Euro konnte der Verurteilte die 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

